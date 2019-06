Pordenone, gare interne a Udine. Lovisa: "Grazie alla famiglia Pozzo"

Con una nota sul proprio sito ufficiale il Pordenone ha ufficializzato l'utilizzo della Dacia Arena di Udine come impianto per le gare casalinghe dei Ramarri nella prima, storica, stagione in Serie B. "Ringraziamo di cuore la famiglia Pozzo e tutta l’Udinese per la disponibilità assicurata sin dal primo contatto - ha affermato il presidente del Pordenone Mauro Lovisa -. In attesa della costruzione della nostra nuova casa sarà un onore giocare come ospiti, e non come meri affittuari, in uno degli stadi più belli d’Europa. Un gioiello di comfort, a misura di tifoso. Siamo consapevoli che i nostri sostenitori dovranno fare qualche sacrificio, ma la fede neroverde e questa prima incredibile serie B – da vivere intensamente – saranno più forti della distanza. Come società verremo loro incontro proponendo servizi ad hoc. La continuità tecnica con mister Tesser, le conferme dell’ossatura della squadra e la possibilità di giocare in uno stadio come la Dacia Arena sono i capisaldi per affrontare la B con idee chiare, un progetto forte e serio".