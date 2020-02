© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

“A Livorno venivo impiegato poco e fuori ruolo. Sono felicissimo di essere qui a Pordenone”. Esordisce così in conferenza stampa Andrea Gasbarro, neo acquisto del club friulano presentato ieri: “Spero davvero di dare il mio contributo in questa società. - continua il difensore come riporta Trivenetogoal.it - Sono un esterno sinistro, gioco dove deciderà il mister e spero di dare una mano a questa squadra che ha già dimostrato tanto in questa prima parte di stagione”.