Il centrocampista del Pordenone Davide Gavazzi ha commentato così il 2-2 di oggi contro il Livorno: “L’infortunio? Ho sentito pizzicare e ho subito avvisato la panchina per il cambio. Lunedì faremo degli esami e scopriremo meglio cos'ho. Abbiamo dimostrato grande carattere, non è facile riuscire a raddrizzare una partita del genere. È stata una reazione importante. L'umore in spogliatoio è alto: è un momento un po' così, ma le ultime due prestazioni sono state decisamente migliori di quella col Pescara. L'unica medicina è il lavoro e la tranquillità”, ha concluso.