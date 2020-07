Pordenone, gioia Tesser: "Impresa esserci qualificati ai playoff"

E' un Attilio Tesser felicissimo quello che, in sala stampa, ha analizzato la partita pareggiata in casa per 1-1 contro la Salernitana: "Non disputavamo questa categoria da cento anni, siamo riusciti a fare un campionato straordinario condotto sempre nella zona sinistra della classifica. Dopo esserci salvati con mesi d'anticipo potevamo temere un rilassamento, invece i ragazzi sono stati bravissimi a restare sul pezzo anche quando i risultati non arrivavano. Bisogna soltanto gioire e fare i complimenti al Pordenone, chiuderemo la regular season venerdì sera a Cremona e speriamo di toglierci un'altra grande soddisfazione. Salernitana? Ottimo palleggio e buona squadra, abbiamo provato a colpirli in ripartenza sbagliando spesso la scelta nell'ultimo passaggio. Peccato per aver concesso quel rigore.