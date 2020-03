Pordenone, i compiti per casa del club: imparare l'inno... anche in versione remix

Nuovi compiti per casa da parte del Pordenone, attivissimo sui social per tenere compagnia ai propri tifosi.

L'ultimo compito che i ramarri hanno affidato ai supporters è quello di imparare l'inno, anche in una versione remix. Che in un Tweet del club è anche suonato da un misterioso dj.

E sia chiaro, occorre studiare: interrogazioni alla ripresa!