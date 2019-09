Pordenone, i voti al mercato: innesti intelligenti su un'ossatura rodata

© foto di Federico Gaetano

La prima volta non si scorda mai, ma bisogna ben figurare. E il Pordenone in estate ha lavorato per proseguire nel cammino intrapreso ormai molti anni fa dalla famiglia Lovisa e che ha portato il club neroverde a una Serie B storica. L’ossatura della squadra non è stata stravolta e sono arrivati giocatori che conoscono la categoria – da Almici a Monachello - o in rampa di lancio – Di Gregorio e Pobega su tutti – a completare una rosa che può togliersi delle soddisfazioni

Il colpo: Il giovane Pobega è stato la sorpresa delle prime giornate, ma per qualità non si può non nominare Lucas Chiaretti, fantasista brasiliano che ormai ha fatto dell’Italia la sua seconda casa. È lui che sarà chiamato a ispirare le manovre offensive della squadra di Tesser per andare all’assalto della salvezza.

L’allenatore: Esperienza da vendere e insindacabili qualità come allenatore, fra i più vincenti nelle serie minori con diverse promozioni alle spalle. Attilio Tesser torna in Serie B dopo l’esonero di Cremona – che aveva riportato in cadetteria l’anno precedente – col compito di conservarla.

Acquisti: Di Gregorio (Inter), Mazzocco (SPAL), Strizzolo (Cremonese), Pobega (Milan), Camporese (svincolato), Chiaretti (svincolato), Zanon (Fiorentina), Vogliacco (Juventus), Candellone (Torino), Monachello (Atalanta), Lovisa (Napoli), Bertoli (Napoli), Pasa (Cittadella), Zammarini (Pisa), Almici (Hellas Verona)

Cessioni: Perilli (Perugia), Facchinuti (Cjarlins Muzane), Lovisa (Fiorentina), Perilli (Pisa), Magnaghi (Teramo), Bombagi (Teramo), Germinale (Cavese), Florio (Teramo)

Voto: 6

Pordenone (4-3-1-2): DI GREGORIO; ALMICI, Barison, CAMPORESE, De Agostini; Gavazzi, Burrai, POBEGA; CHIARETTI; MONACHELLO, STRIZZOLO. Allenatore: Tesser (confermato)