Pordenone, il Palermo bussa per il duo Germinale-Misuraca

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Secondo quanto riportato dal Messaggero Veneto il Palermo avrebbe bussato in casa Pordenone per due calciatori. Si tratta dell’attaccante classe ‘87 Domenico Germinale e del centrocampista classe ‘90 Gianvito Misuraca. Quest’ultimo sopratutto sarebbe attratto dalla possibilità di tornare da protagonista nella squadra della sua città e ritrovare quel Rosario Pergolizzi in panchina con cui vinse uno scudetto Primavera.