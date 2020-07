Pordenone, il sogno continua: un punto per l'aritmetica certezza dei playoff

Una cavalcata lunga 12 anni, ma adesso il presidente del Pordenone Mauro Lovisa può togliersi delle grandi gioie: perché i ramarri hanno fatto la voce grossa anche in Serie B, torneo alla quale hanno partecipato per la prima volta nella storia dopo la promozione della scorsa stagione, che li vide trionfare nel Girone B di Serie C.

Al momento quarti, i ragazzi di mister Attilio Tesser possono proseguire la loro corsa verso la Serie A mediante i playoff, che saranno centrati matematicamente anche con un pareggio, nel match odierno contro la Salernitana. Sarà poi solo da stabilire l'esatta posizione nella griglia spareggi, ma difendere almeno l'attuale quarto posto, provando a puntare al terzo, sarebbe importante per iniziare la corsa verso la promozione nella privilegiata posizione che regala direttamente le semifinali.