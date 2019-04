Pordenone in B, Lovisa: "Mai avuto paura. Treviso? No, continuiamo qua"

© foto di Antonio Ros/Pordenone Calcio

Mauro Lovisa, patron dei neroverdi, parla della promozione in Serie B ai microfoni di TuttoC.com. Si inizia partendo dall'investimento del 2016, 500 mila euro per il ripescaggio a fondo perduto: "Direi che quella cifra lì è finalmente diventato il miglior investimento, un magnifico investimento. Il lavoro paga sempre, la programmazione anche, adesso festeggiamo. Noi siamo friulani, gente tosta e seria. Non ci arrendiamo facilmente".

A cadetteria ottenuta può rivelarcelo: ha avuto paura nelle ultime settimane?

"No, mai. La squadra è sempre stata sul pezzo, è sempre stata bene. E non ha mai subìto gli avversari: se perdi due partite in un'intera stagione vuol dire che sei una squadra forte. Al giro di boa avevo capito che saremmo arrivati fino in fondo, poi è normale che più ci si avvicina al traguardo e più aumenta l'ansia, dopo tanti mesi vissuti a mille all'ora".

Quarta promozione per Tesser. Sarà con voi in B?

"Certo, ha ancora un anno di contratto, nei prossimi giorni ci siederemo intorno a un tavolo e discuteremo il rinnovo".

Si è fatto un gran parlare del trasferimento del titolo a Treviso.

"Continuiamo qua. L'idea è di continuare qua".