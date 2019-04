© foto di Jacopo Duranti/Tuttolegapro.com

Fabio Rossitto, pordenonese e per tre volte tecnico del Pordenone, ai microfoni di TuttoC.com ha analizzato la promozione in serie B dei ramarri: "Un’annata fantastica, magnifica, strabiliante. Una vittoria meritatissima sia per la squadra che per la società. Tanto di cappello a Mauro Lovisa, alla sua famiglia e al suo entourage. Ha preso una squadra in Eccellenza e parlava già di Serie B. In tanti lo prendevano in giro ma oggi ride lui. È stato un visionario, ha visto un’opportunità e l’ha coltivata a lungo. Penso alla retrocessione da neopromossa, ai 500mila euro spesi per il ripescaggio, ai tanti investimenti sia per costruire la squadra sia per mettere in piedi un ottimo settore giovanile”.