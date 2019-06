© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Continua il pressing del Pordenone su Pietro Iemmello. Secondo quanto riportato da Il Mattino il club friulano nei prossimi giorni si vedrà con gli agenti dell'attaccante per cercare un accordo economico che lo convinca ad accettare l'avventura in Friuli visto che in Campania la sua esperienza sembra destinata a chiudersi senza prove d'appello.