Pordenone-Juve Stabia, formazioni ufficiali: turn over per Tesser, cambia assetto Caserta

vedi letture

Riassaporato il successo, questa sera alle 21:00, il Pordenone cercherà la prima vittoria del 2020 anche tra le mura amiche della “Dacia Arena”, e lo farà in occasione della 27^ giornata del torneo cadetto, che opporrà i ramarri alla Juve Stabia.

Conferma come sempre il 4-3-1-2 mister Tesser, che fa però rifiatare diversi elementi, applicando massiccio turn over: in avanti spazio a Strizzolo e Bocalon dal 1', con Gavazzi nuovamente sulla trequarti. Opta stavolta per il 4-3-3 mister Caserta sul fronte stabiese, che in avanti si affida al tridente Melara, Rossi, Di Mariano.

Le formazioni ufficiali

Pordenone (4-3-1-2): Di Gregorio; Almici, Barison, Bassoli, Gasbarro; Misuraca, Burrai, Pobega; Gavazzi; Strizzolo, Bocalon

Juve Stabia (4-3-3): Provedel, Vitiello, Tonucci, Troest, Ricci; Addae, Calò, Mallamo; Melara, Rossi, Di Mariano.