Pordenone, l'ironia di Di Gregorio all'uscita dall'ospedale: "Usiamo i miei 5 punti in classifica?"

vedi letture

Buone notizie per Michele Di Gregorio. Come si legge in una nota ufficiale, il portiere del Pordenone, infortunatosi nel match contro il Perugia ha riportato trauma cranico commotivo. Il giocatore, che è sempre stato in contatto con la famiglia, è stato dimesso dall’ospedale Santa Maria della Misericordia del capoluogo umbro dove era rimasto in osservazione fino alla tarda mattinata di oggi. Il numero 22 neroverde ha chiosato con una battuta riportata dai social del club friulano: "Possiamo usare anche i miei 5 punti per la classifica?".