© foto di Antonio Ros/Pordenone Calcio

Come riferisce trivenetogoal.it, a margine della gara vinta contro la Cremonese, in casa Pordenone è stato il presidente Mauro Lovisa a fare un punto della situazione su quello che è stato il girone di andata dei ramarri: “I 7000 tifosi alla Dacia Arena sono l’ennesima scommessa vinta, non dal sottoscritto ma da tutto l’ambiente. Sono risultati che arrivano quando c’è programmazione, dieci anni fa venivano a vedere il Pordenone in 300 persone. Sono numeri straordinari, ringrazio di cuore tutti i presenti allo stadio. Sono davvero felice. Il bello di questa società è che riusciamo sempre ad alzare l’asticella: a livello di squadra, di società, di pubblico".

E andando poi alla squadra: "Mancano 10 punti alla salvezza, poi potremo pensare a divertirci. Quando si vince e si soffre, come oggi, è il tipo di vittoria più bella. Alcuni giocatori non sono al top della forma ma hanno stretto i denti: adesso c’è la sosta e potranno ricaricare le batterie in vista del ritorno".