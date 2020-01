Il direttore sportivo del Pordenone Matteo Lovisa dalle colonne del Messaggero Veneto ha annunciato che in questo mercato di riparazione arriverà un attaccante e rivelato tre dei nomi proposti ai friulani: “Arriverà sicuramente un attaccante che dovrà avere caratteristiche che si sposano al nostro modo di giocare e dovrà avere l’umiltà di accettare di restare ogni tanto in panchina, qualora Strizzolo e Ciurria dovessero andare forte come dimostrato nel corso del girone d’andata. - continua Lovisa – Stiamo valutando diversi profili tra cui Falcinelli del Perugia, Moncini della Spal e Moreo dell’Empoli, tutti ottimi attaccanti. Vedremo cosa fare”.