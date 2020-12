Pordenone, Lovisa: "Ci hanno annullato un gol buono e facile da vedere. Urge il VAR"

Gli episodi, dubbi, condannano il Pordenone, a cospetto della Cremonese. Situazioni, quelle, che non sono andate giù al presidente neroverde Mauro Lovisa, che nel post gara ha così parlato: "Era tanti anni che non vedevo una partita giocata bene da vincere nettamente 2 o 3 a 0, loro tutti dietro a sfruttare solo le ripartenze, e poi l'episodio, l'ennesimo, che mi lascia amareggiato: ci sono troppi interessi sotto, bisogna chiarire una volta per tutte la questione del VAR, è necessaria. Sull'1-1 ci è stato annullato un gol buono che era facile da vedere, su una respinta se uno arriva da dietro non è mai fuorigioco, è tecnicamente facile, devono stare attenti perché non si possono fare questi errori: sono arrabbiato, amareggiato, i miei meritavano di vincere. Abbiamo avuto un sacco di palle gol, chiaramente dobbiamo esser più cattivi sotto porta, ma poi ci si mettono i pali, i fuorigioco inesistenti... ma è andata così. In casa non ci gira bene, ma la sconfitta deve darci comunque la consapevolezza che siamo forti".

Nota poi alle 100 panchine di Attilio Tesser: "Sta facendo davvero un ottimo lavoro, anche stasera non c'è stata partita, li sta allenando benissimo. Ripeto, da questa prestazione dobbiamo prendere forza perché possiamo fare bene anche questo anno, siamo molto fiduciosi".