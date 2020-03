Pordenone, Lovisa: "I campionati vanno sospesi, ma non bloccati definitivamente"

Come riferisce trivenetogoal.it, dalle colonne de Il Gazzettino esordisce così il presidente del Pordenone Mauro Lovisa, che prosegue poi, sempre parlando delle ripercussioni che l'allarme Coronavirus avrà sul torneo di Serie B: "Congelare la classifica? Una situazione inaccettabile, in primis per le società che hanno fatto forti investimenti per salire di categoria e che al momento si trovano in ritardo. Verrebbe negata loro la possibilità di recuperare nell’ultimo quarto di campionato ancora da giocare. Noi non avremmo grandi conseguenze, poiché la nostra posizione di classifica è tranquilla, anche se ci verrebbe negata la possibilità di disputare, per la prima volta nella storia della società, gli spareggi per la promozione in A. Fermiamoci in questo momento d’emergenza e riprendiamo a giocare in aprile, sperando che la delicata situazione legata al Coronavirus si evolva in maniera positiva".