Pordenone, Lovisa: "Il momento difficile è oramai alle spalle"

© foto di Antonio Ros/Pordenone Calcio

Due sconfitte consecutive per il Pordenone. Un momento di calo, quello della formazione di Attilio Tesser, che non sembra preoccupare il numero uno dei Ramarri Mauro Lovisa che ha rilasciato alcune dichiarazioni a Il Gazzettino: “Un momento di calo di rendimento è fisiologico nell’arco di una stagione lunga come quella che stiamo affrontando in un campionato difficile ed equilibrato come la serie B. Altre formazioni ben più esperte di noi in categoria l’hanno già subito. Noi lo stiamo vivendo adesso, ma sono certo che la squadra saprà riprendersi presto, già dalla partita di sabato alla Dacia Arena con il Livorno. Differenze fra lo stop col Pescara e quello con lo Spezia? Con i delfini abbiamo perso meritatamente perché la squadra sembrava veramente scollata; con le aquile invece ci siamo mossi molto meglio, abbiamo costruito qualche buona occasione da gol e forse avremmo meritato non solo di uscire dal Picco imbattuti, ma anche con i tre punti. Il momento peggiore è ormai alle spalle. Possiamo tornare a essere il Pordenone del girone di andata che ha destato l’ammirazione di tutta Italia. Sono certo che ci daranno una mano anche i due neoacquisti mirati che abbiamo messo a disposizione del nostro mister”.