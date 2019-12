Pordenone, Lovisa: "Il nuovo stadio sarà una struttura privata"

© foto di Antonio Ros/Pordenone Calcio

“Siamo in trattativa avanzata con imprenditori veneti e lombardi”: con queste parole, il presidente del Pordenone Mauro Lovisa torna a parlare, dalle colonne de Il Gazzettino, della questione nuovo stadio, con la squadra friulana pronta a fare ritorno in città.

Gli imprenditori cui fa cenno il numero uno neroverde, sosterrebbero il progetto per la costruzione di un nuovo impianto, che, come affermato dallo stesso Lovisa, “sarà una struttura privata, com’è accaduto già per l’Udinese, che ha uno stadio su un terreno in concessione per 99 anni”.

Il terreno, altro nodo cruciale della questione. A gennaio il presidente del club si incontrerà di nuovo con l’amministrazione comunale, per determinare tutti gli incastri del caso: c’è chi parla della zona vicina all’Interporto, chi di quella di Vallenoncello, un quartiere del pordenonese. Di questo se ne riparlerà a breve.