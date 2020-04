Pordenone, Lovisa: "In B più della maggioranza vuol giocare, c'è bisogno di riprendere"

Come riferisce napolimagazine.com, in diretta a Punto Nuovo Sport Show su Radio Punto Nuovo è intervenuto il presidente del Pordenone Mauro Lovisa, che ha fatto il punto della situazione: “La Serie B giocherà, la maggior parte dei presidenti vogliono giocare. Per un discorso di federazione comincerà qualche settimana dopo, non abbiamo le coppe e possiamo gestirla meglio rispetto alla A, possiamo ripartire anche 10 giorni dopo. Come funzionerà il protocollo? Ognuno deve cercare di risolvere il problema. Noi abbiamo un centro sportivo bellissimo, abbiamo già trovato una struttura che ci ospita e siamo pronti per ripartire. Dobbiamo solo capire il protocollo sull'aspetto sanitario, tamponi, sanificazioni. Per tutto il resto c'è una soluzione. Lega Pro? Le grandi società non credo accettino un sorteggio per salire in B. La cosa comunque dovrà passare in Consiglio Federale, e il 37% è composto dall'LND che non sono d'accordo".

Il numero uno neroverde prosegue poi: "Differenza tra me e Cellino, entrambi malati di Covid-19? L'ho conosciuto quest'anno nell'ultima assemblea, è un personaggio. Anche a Cagliari fece molto bene, è un furbacchione, molto preparato. Capisco la sua preoccupazione per la pressione che ha in quella zona, ma penso che anche i suoi giocatori vogliono tornare in campo, anche per i loro tifosi. Dirà comunque il campo, ma lui è in una zona veramente colpita, lo stato d'animo è diverso. Spero che siano poche società tra A e B che non vogliono giocare. Al di là del rispetto dei morti, e per il virus che ho contratto anch'io, analizziamo chi non vuole giocare. C'è bisogno di riprendere. Io non voglio che certe cose vengano sottovalutate, ma oltre i 22 che scendono in campo, ci sono tantissime altre persone che hanno voglia di riprendere con le dovute accortezze. Il calcio va visto non solo dal lato sportivo, ma anche dal lato economico. Il 4 maggio deve ripartire, è un'azienda come le altre, tutte hanno un'importanza nel proprio campo: guardiamo gli altri Paesi Europei".

Si passa poi al taglio degli stipendi: "E' inutile parlare di cose che non sappiamo, bloccare 4 stipendi ai giocatori mi sembra inutile se non sappiamo se e quando si riparte. Bisognerà fare un ragionamento con le carte alla mano. Anche se siamo una società che è da poco in B, cerchiamo sempre di costruire qualcosa. Sono mesi che dico che bisogna fare un tavolo rotondo con presidenti di A, B e C per rivoluzionare il calcio italiano. In particolar modo la Serie C va rivista e rimodulata. La Serie A deve dare un contributo alle serie minori, così come i campionati stranieri. Bisogna collaborare, creare un sistema solido e credibile a tal punto da essere inattaccabili".

Conclude: "Malagò? Parto dal discorso di poc'anzi: se mostriamo compattezza, senza andare ognuno per conto proprio, abbiamo un'altra facciata. Non so perché Malagò vede il calcio con un occhio diverso, ma io sono con Gabriele Gravina che dice dal primo giorno che c'è bisogno di ripartire".