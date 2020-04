Pordenone, Lovisa: "La stagione deve finire sul campo. A lavoro per una struttura ricettiva"

Mauro Lovisa, presidente del Pordenone, dalle colonne de Il Gazzettino è tornato a parlare dell’ipotesi di una ripresa del campionato cadetto: "Questa è una stagione da completare sul campo. Solo così eviteremo tutta una serie di ricorsi ai tribunali in caso di blocco definitivo del campionato con promozione e retrocessioni decise dall’alto. Noi stiamo lavorando per trovare una struttura ricettiva xche possa permetterci di lavorare in isolamento sottoponendo al contempo giocatori e staff a visite accurate, tamponi e test sierologici richiesti dai medici della FIGC. La nostra scelta in tempi brevi".