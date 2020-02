vedi letture

Pordenone, Lovisa: "Nessun allarmismo: serve solo un risultato positivo per dare la svolta"

Ancora un ko per il Pordenone, che in questo 2020 non sa più vincere. Ma ovviamente nessun allarmismo è stato creato in casa neroverde, come ribadisce il presidente Mauro Lovisa attraverso i canali ufficiali del club a margine della sconfitta interna contro il Chievo Verona: “Non sono preoccupato, abbiamo sempre detto che dobbiamo guardarci alle spalle. Come società dobbiamo compattarci e stringerci attorno alla squadra, è il momento più delicato dopo tanti mesi di soddisfazioni. Siamo comunque esattamente in linea con i nostri obiettivi, adesso pensiamo a ripartire con lo spirito battagliero che ci ha contraddistinto per tutto il 2019. Non dobbiamo creare tensioni, peggiorerebbero solo la situazione".

E conclude poi: “Ho detto alla squadra che devono essere più compatti. Da questa situazione si può uscire solo con il lavoro, ci serve un risultato positivo per dare una nuova svolta e compattarsi".