Pordenone, Lovisa: "Non parlo di obiettivi, ma di mentalità e ambizione"

© foto di Antonio Ros/Pordenone Calcio

Un Mauro Lovisa ampiamente soddisfatto è quello che ieri ha lasciato la "Dacia Arena": proprio nel giorno del suo compleanno, il suo Pordenone era chiamato allo storico esordio in Serie B, e la prima è andata più che bene, considerando che è stato steso 3-0 il Frosinone. A margine del confronto, queste le parole del numero uno neroverde, riprese da trivenetogoal.it: “È stato un bel regalo di compleanno, una partita che mi porterò dentro. La prima gara in Serie B del Pordenone, la mia prima gara mia in B come presidente… L’importante era partire bene e creare entusiasmo: lo stadio è grande e dobbiamo riempirlo ancora di più. Le partite in B sono molto difficili, il pubblico deve sempre darci una mano come ha fatto oggi (ieri, ndr). Dobbiamo crescere, è da prestazioni come quella di stasera che si migliora. Volevo ringraziare tutte le persone che lavorano nel Pordenone. Anche la squadra e lo staff, che sono insieme da un mese e mezzo, che hanno subito creato un grande gruppo. Non parlo di obiettivi: pensiamo una partita alla volta con mentalità e ambizione. Le partite non si vincono sabato e domenica, ma ogni settimana con il lavoro e l’umiltà”.