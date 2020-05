Pordenone, Lovisa: "Nostra posizione può cambiare in caso di ritiro non obbligatorio"

Torna a parlare il ds del Pordenone Matteo Lovisa e lo fa attraverso le colonne del Messaggero Veneto per fare il punto della situazione sul futuro della stagione di Serie B: “Come già dichiarato abbiamo intenzione di andare in ritiro, ma se non fosse più obbligatorio e al contempo fossero richiesti un maggior numero di tamponi e di test seriologici la nostra posizione cambierebbe. Gli esami per escludere eventuali positività hanno un costo elevato, soprattutto se devono essere sostenuti da un gruppo di 40-50 persone. Siamo in attesa, per questo non abbiamo ancora preso alcuna scelta”.