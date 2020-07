Pordenone, Lovisa: "Orgoglioso dei ragazzi. Crotone in gol nell'unica vera occasione"

vedi letture

Sconfitta di misura del Pordenone in casa del Crotone. Al termine del match dello 'Scida' il numero uno del club neroverde Mauro Lovisa ha rilasciato alcune dichiarazioni. Ecco quanto evidenziato da TrivenetoGoal.it: “Sono e siamo orgogliosi di quanto fatto da questi ragazzi. Il calcio è fatto di episodi. Noi abbiamo sbagliato rigore in movimento, loro hanno segnato nell’unica vera occasione. Un plauso al gruppo, a staff e mister per come han preparato la gara. Abbiamo dimostrato di avere 55 punti con pieno merito, e valori importanti. Abbiamo lottato su ogni pallone, senza paura. Ora concentriamoci sul Cosenza. Affrontiamo questo finale di stagione con ancor più grande fiducia e consapevolezza dei nostri mezzi per raggiungere il nostro obiettivo”.