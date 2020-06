Pordenone, Lovisa: "Pasa? Non si fosse fatto espellere le cose sarebbero andate diversamente"

Attraverso le colonne de Il Gazzettino Mauro Lovisa, presidente del Pordenone, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo il pareggio contro il Venezia: "Sono arrabbiato con Simone Pasa. Ha commesso due falli ingenui e uguali che gli sono costati due gialli con conseguente espulsione, costringendoci a giocare in inferiorità numerica per quasi 40 minuti. Sono convinto che se fossimo rimasti in undici le cose sarebbero andate totalmente in modo diverso. Simone ha giocato con sufficienza. In questa fase finale più che mai l’episodio fa la differenza e le ingenuità fanno perdere punti che a fine stagione potrebbero risultare importanti".