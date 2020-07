Pordenone, Lovisa: "Per certi versi la gara contro l'Ascoli sarà la più importante dell'anno"

Il responsabile dell’area tecnica del Pordenone Matteo Lovisa ha parlato al Messaggero Veneto del momento del club neroverde in piena corsa per la promozione in Serie B: “Ad Ascoli mi aspetto un altro Pordenone, per certi versi sarà la gara più importante dell’anno perché chiudere fra le prime quattro ci permetterebbe di saltare il primo turno e presentarci alle semifinali con due risultati su tre a disposizione per passare il turno. - continua Lovisa parlando anche di Tesser - L’allenatore ha ancora un anno di contratto. A ogni modo, come la scorsa annata, prima pensiamo a completare il torneo, dopodiché ci siederemo attorno a un tavolo. Adesso siamo concentrati sulle prossime partite”.