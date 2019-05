Pordenone, Lovisa: "Per vincere in Serie C il budget non è tutto"

© foto di Uff. Stampa Pordenone

Matteo Lovisa, dirigente del Pordenone fresco di promozione in Serie B, ha raccontato i temi della stagione dei ramarri ai microfoni di GianlucaDiMarzio.com: "C'è grande differenza tra fare bene e vincere. Che è difficilissimo, soprattutto in questa categoria. Ci sono tante squadre che è da tanti anni che ci provano e con budget nettamente diversi dal nostro. Quindi il percorso che abbiamo fatto vale ancora di più. Tesser? Ci ha trasmesso la mentalità giusta, non è un caso se il salto di qualità l'abbiamo fatto con lui. E il nostro andamento in trasferta penso che testimoni l'equilibrio che siamo riusciti a trovare come squadra".