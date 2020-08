Pordenone, Lovisa: "Ripartiamo dalla semifinale con idee, fiducia e consapevolezza"

Il presidente del Pordenone Mauro Lovisa nell'anniversario dell'esordio in Serie B, nonché il giorno del suo compleanno, ha affidato il suo pensiero sulla prossima stagione al sito ufficiale neroverde: "Al termine di questa giornata di festa, ci tengo a ringraziare di cuore tutti, e sono tanti, tantissimi, per avermi dedicato un pensiero per il compleanno. Di persona, al telefono oppure sui social e siti. Questa dimostrazione di affetto non è mai scontata, mi inorgoglisce e dà ulteriore impulso per cercare di migliorare sempre più il nostro Pordenone, un progetto che si sviluppa a 360 gradi. - continua Lovisa - Con tutta la società, fatta di professionisti di alti valori umani e grandi competenze, stiamo lavorando forte per la nuova stagione, in cui speriamo in primis di tornare a giocare davanti ai nostri tifosi ed essere ancora protagonisti di un campionato difficile come la prossima Serie B. Pensate, esattamente un anno fa debuttavamo in Cadetteria battendo 3-0 il Frosinone, oggi abbiamo ancora negli occhi la finalissima sfiorata. Ripartiamo proprio dalla semifinale: con idee, fiducia e consapevolezza. E insieme”.