Pordenone, Lovisa: "Serve ripartire anche per capire come convivere con questo virus"

vedi letture

Mauro Lovisa, presidente Pordenone Calcio, ha parlato a Radio Sportiva: "Mia guarigione dal coronavirus? Ho dovuto trascorrere un mese in isolamento, ma nella sfortuna sono stato anche fortunato perché sono sempre rimasto a casa. Ripartenza campionati? Credo che il calcio debba ripartire, anche perché se non ripartiamo facciamo fatica a capire come convivere con questo virus. Bisognerà fare attenzione e mettere tutti in sicurezza. Sono per una ripartenza con tutte le accortezze del caso. Nel nostro piccolo siamo già pronti per riprendere gli allenamenti e stare in ritiro seguendo il protocollo stilato dalla Federazione. Capisco che però in certe realtà ci possano essere delle difficoltà, ma ognuno con le proprie forze tutti si dovranno organizzare. Spinelli dice di non voler ripartire? Capisco la sua idea, ma non la condivido. Credo che tutte le squadre devono giocarsela, il verdetto giusto è quello sul campo. Mi chiedo, se ci fermiamo chi retrocede e chi sale? Dobbiamo giocare e concludere il torneo".