Pordenone, Lovisa: "Sorpreso dalla rapida maturazione della squadra"

© foto di Antonio Ros/Pordenone Calcio

Messa da parte la questione stadio , dalle colonne de Il Gazzettino, quando la sfida interna contro l'Ascoli si avvicina sempre di più, è il presidente del Pordenone Mauro Lovisa a fare il punto della situazione: "In questo campionato ogni partita è una storia a parte. Può succedere di tutto. Noi ora stiamo bene, siamo al secondo posto ma la classifica è cortissima e bastano un paio di distrazioni per venir risucchiati nella bagarre. Per questo dobbiamo mantenere i piedi ben saldi a terra e restare concentratissimi, come è avvenuto finora. Devo ammettere di essere rimasto sorpreso anch'io da una maturazione così rapida dei ragazzi. Un exploit importante, soprattutto considerando che il nostro bilancio di spesa figura appena al quindicesimo posto fra tutti quelli delle partecipanti al torneo cadetto. Significa che abbiamo saputo fare le cose per bene e che dobbiamo continuare su questa strada".