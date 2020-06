Pordenone, Lovisa sulle gare a Trieste: "Attacchi che niente hanno a che fare con il calcio"

vedi letture

Arrivano, attraverso un comunicato ufficiale, alcune dichiarazioni di Mauro Lovisa, presidente del Pordenone in merito alla conclusione della stagione 2019/2020 con lo svolgimento delle gare interne allo stadio Rocco di Trieste: “Auspico una pacifica convivenza (temporanea) a Trieste, città che ringrazio sentitamente – in tutte le sue componenti, amministrative e sportive – per l’ospitalità. Un pensiero particolare in questo momento va ai nostri tifosi, ai quali esprimo grande riconoscenza per l’attaccamento ai colori nonché profondo dispiacere per dover cambiare nuovamente sede delle gare, pur in programma a porte chiuse. Ci tengo ad aggiungere che è assoluto il rispetto per la tifoseria alabardata. Il Rocco, stadio storico e fra i più belli d’Italia, non è e non sarà casa nostra, ma poterne usufruire in questo finale di stagione è per noi fondamentale. Entriamo, e usciremo, in punta di piedi. È comprensibile la rivalità esistente fra le parti, ma ciò non deve mai trascendere l’ambito di competenza, ovvero quello sportivo, e sfociare in attacchi alla dignità delle persone come quelli letti in queste ore. Attacchi personali non accettabili e che non hanno nulla a che fare con lo spirito del calcio”