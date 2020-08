Pordenone, Lovisa: "Vogliamo continuare con Tesser. Ora sta a lui decidere cosa fare"

Intervistato dal Messaggero Veneto il direttore sportivo del Pordenone Matteo Lovisa fa il punto sulla prossima stagione a partire dalla guida tecnica con Tesser che in questi giorni è al centro di diverse voci di mercato: “Vogliamo pensare al futuro, anche se a mio avviso forse si poteva fare di più nella partita d’andata. Torneremo in pista con il pensiero che, prima di tutto, sarà importante salvarsi. - continua Lovisa - Tesser? È chiaro che se vogliamo continuare assieme bisogna ragionare in ottica biennale, se così sarà allungheremo di un’altra stagione il vincolo. La nostra idea è quella di non cambiare. Circolavano voci di nuovi tecnici in neroverde? Alcuni si sono proposti e penso sia normale, siamo un club ambito. Non abbiamo dubbi però su Tesser. Ora sta a lui, ci siamo dati qualche giorno per riflettere sul da farsi”.