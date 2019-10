Pordenone, Misuraca: "La nostra forza deve restare l'umiltà"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Gianvito Misuraca, centrocampista del Pordenone, ha parlato così ai canali ufficiali del club dopo la vittoria contro l'Empoli: "È un campionato equilibrato, in cui anche le neopromosse possono dire la loro e arrivare in alto. Noi vogliamo giocare ogni gara a viso aperto. La concorrenza a centrocampo è sana, sappiamo di essere tutti all'altezza. Ogni giorno lavoro per giocare, ognuno troverà il proprio spazio in questo campionato. La nostra forza deve rimanere l'umiltà davanti ad ogni avversario. Siamo stati bravi anche ad affrontare ogni episodio che ci è capitato di fronte senza subirlo".