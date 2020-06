Pordenone, Misuraca: "Trapani squadra tosta e in salute: facciamoci trovare pronti"

Siciliano di nascita, Gianvito Misuraca vivrà la sua prima volta da avversario nella terra natia.

Il suo Pordenone, infatti, è chiamato alla gara contro il Trapani, del quale il centrocampista, ai canali ufficiali del club, ha così parlato: "Prima volta nella mia terra da avversario. Peccato non ritrovare tanti amici sugli spalti e non avere i tifosi con noi in questa fase. Trapani squadra tosta e in salute: facciamoci trovare pronti".