© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riportato da Trivenetogoal.it il futuro di Gaetano Monachello potrebbe essere lontano dal Pordenone, dove era approdato in estate. Il giocatore ha trovato poc spazio finora e se non vi sarà un’inversione di tendenza nelle ultime quattro gare dell’anno le strade fra le parti potrebbero separarsi nonostante il ds neroverde Lovisa non voglia toccare nulla della squadra che tanto sta facendo bene. Su Monachello ci sarebbero già alcuni interessamenti dalla Serie B e da alcuni top club di Serie C.