Pordenone, niente colpi a effetto, ma giocatori utili alla causa. Con un Diaw in più davanti

Dopo lo splendido campionato della passata stagione ripetersi non sarà facile nonostante la società sia una delle più solide e capaci della categoria.Fra i pali è arrivato Perisan con il compito, non facile, di non far rimpiangere l'ottimo Di Gregorio della passata stagione. In difesa Falasco ha puntellato la corsia mancina, mentre a centrocampo sono arrivati Scavone e Calò, giocatori che conoscono bene la categoria, oltre al ritorno di Zammarini. Da valutare i polacchi Chrzanowski e Musiolik, mentre i giovani Rossetti e Magnino sono scommesse da poter vincere. Ripetersi sarà difficile, ma Tesser è più di una garanzia in panchina.

Il colpo: Per sostituire Strizzolo è arrivato Davide Diaw, reduce da un ottimo campionato al Cittadella. L'attaccante è pronto a ripetersi e trascinare i neroverdi verso l'alto come fatto coi veneti un anno fa. Con Ciurria forma una coppia ben assortita.

La formazione: PERISAN; Vogliacco, Camporese, Barison, FALASCO; SCAVONE, CALO', Misuraca; MALLAMO; DIAW, Ciurria. Allenatore: Tesser (confermato)

Acquisti: Davide Diaw (Cittadella), Nicola Falasco (Perugia), Adam Chrzanowski (Lechia Gdansk), Luca Magnino (Feralpisalò), Karlo Butic (Torino), Roberto Zammarini (Pisa), Sebastian Musiolik (Rakow), Manuel Scavone (Bari), Filippo Berra (Bari), Giacomo Calò (Genoa), Nemanja Ristic (Bologna), Alessandro Mallamo (Atalanta), Matteo Rossetti (Torino), Samuele Perisan (Udinese)

Cessioni: Salvatore Burrai (Perugia), Michele De Agostini (svincolato), Marco Cotroneo (San Luca), Daniel Semenzato (Bari), Simone Magnaghi (Sudtirol), Lucas Chiaretti (svincolato)