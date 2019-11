Pordenone, numeri da neo promossa: meglio fece solo il Cittadella

Tra le rilevazioni di questo campionato di Serie B c'è sicuramente il Pordenone, la migliore, a livello di rendimento attuale, tra le neo promosse dello scorso campionato di Serie C. I punti conquistati dai ramarri, dopo 11 turni, sono 18, che valgono un terzo posto, e, come ricorda la Lega B, negli ultimi sei campionati, al medesimo momento storico (11 giornate in archivio), solo il Cittadella ha fatto meglio: era la stagione 2016/17, e i veneti riuscirono a centrare 19.