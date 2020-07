Pordenone, nuovo sopralluogo al 'Mecchia' di Portogruaro in vista della prossima stagione

Il Pordenone è ancora alla ricerca della nuova casa in vista della prossima stagione. La società neroverde, come si legge sull'edizione odierna del Messaggero Veneto, ha effettuato un nuovo sopralluogo al Mecchia di Portogruaro: in totale servirebbe una spesa di 300mila euro per il rifacimento del manto erboso, il potenziamento dell’impianto di illuminazione e l’installazione di 4.000 nuovi seggiolini.