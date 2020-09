Pordenone, offerta al Cittadella per il centravanti Diaw

vedi letture

Il Pordenone sembra aver rotto gli indugi per la prima punta da mettere a disposizione di Tesser. Come riferito da Trivenetogoal.it il club friulano ha infatti presentato un'offerta per Davide Diaw del Cittadella. Il classe '92 è stato la rivelazione del club veneto nell'ultima stagione con 15 reti e otto assist in 36 presenze e ora potrebbe trasferirsi per vestire la maglia neroverde.