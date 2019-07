Pordenone, per la difesa si punta De Col

© foto di Federico Gaetano

Potrebbe essere Filippo De Col dello Spezia il rinforzo per la corsia destra di difesa del Pordenone. Lo riferisce Il Gazzettino spiegando che il ds Lovisa sta lavorando per portare il classe ‘93 in neroverde e accontentare il tecnico Tesser che ha chiesto un rinforzo in quel ruolo. Il giocatore da tempo è dato in uscita dallo Spezia.