Sono 22 i convocati di Attilio Tesser per la sfida interna contro il Pescara. Due soli cambi rispetto alla gara contro il Frosinone: c’è Almici per Zanon e viene convocato Passador come terzo portiere. Questo l’elenco completo:

Portieri: Bindi, Di Gregorio, Passador

Difensori: Almici, Barison, Bassoli, Camporese, De Agostini, Semenzato, Stefani, Vogliacco

Centrocampisti: Burrai, Chiaretti, Gavazzi, Mazzocco, Misuraca, Pasa, Pobega, Zammarini

Attaccanti: Bocalon, Candellone, Strizzolo

Sono 20 i calciatori convocati da Nicola Legrottaglie. Assente Di Grazia, che soffre per un problema al ginocchio. Presenti invece gli uomini mercato Kastrati, Del Grosso, Scognamiglio e Memushaj. Questo l’elenco completo:

Portieri: Fiorillo, Kastrati, Farelli

Difensori: Ciofani, Del Grosso, Bettella, Scognamiglio, Zappa, Masciangelo, Drudi

Centrocampisti: Crecco, Memushaj, Bruno, Melegoni, Palmiero, Machin

Attaccanti: Borrelli, Galano, Maniero, Bocic