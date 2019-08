© foto di Federico Gaetano

Un esordio così difficilmente se lo sarebbe sognato, sia per se stesso sia per il suo club. Tommaso Pobega, centrocampista classe ‘99 scuola Milan, è stato infatti il mattatore dello storico esordio del Pordenone in Serie B con una doppietta che ha steso il più quotato Frosinone (il terzo gol porta la firma di Barison). Due gol, a cui si aggiunge la rete in Coppa Italia, che fanno dell’ex Ternana il capocannoniere inatteso di questo inizio di stagione in casa neroverde. “Dicevo che dovevo fare più gol, diciamo che sto diventando più cinico. - ha commentato Pobega dopo la gara contro i ciociari - È sicuramente la serata più bella della mia carriera calcistica, spero ce ne siano molte altre”.