Pordenone, Pobega verso il grande salto: piace al Benevento

La stagione positiva in quel di Pordenone ha acceso i riflettori del mercato attorno al nome di Tommaso Pobega, centrocampista di proprietà del Milan. Come riporta La Gazzetta dello Sport il club rossonero sta monitorando con grande attenzione la crescita della mezzala sotto la guida di Attilio Tesser, tanto da valutarne il rientro alla base in estate. Da non escludere, dunque, una permanenza in rossonero anche se l’interesse del Benevento nei suoi confronti potrebbe rappresentare la tappa intermedia necessaria per l’adattamento al calcio di alto livello. I sanniti, infatti, lo stanno già studiando da tempo in vista del prossimo anno, quando dovrebbero essere nuovamente in Serie A.