© foto di Federico Gaetano

Il Pordenone può festeggiare la promozione in Serie B, la prima nella sua storia. La società friulana ha infatti vinto quest'oggi 3-1 la partita che la vedeva opposta alla Giana Erminio, mantenendo la distanza con la Triestina tale da poter festeggiare l'accesso alla cadetteria del calcio italiano. L'account social del club, divenuto famoso quando ci fu lo scontro di Coppa Italia con l'Inter, non ha dunque perso tempo per celebrare l'evento, rimandando ad una citazione scherzosa nata proprio contro i nerazzurri ("Mai stati in B", che per gli interisti è però un vanto) con tanto di simpatica modifica.