Pordenone, questione stadio: previsto un incontro con l'Udinese

Il Pordenone incontra ancora l'Udinese in vista del prossimo campionato. Una delegazione del club neroverde, come riporta il Messaggero Veneto, ha incontrato la società bianconera per definire gli aspetti tecnici legati alla gestione dell'impianto. Un modo per poter capire come arrivare già pronti alla prossima stagione nel campionato cadetto.