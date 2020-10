Pordenone-Reggina 2-2, le pagelle: Ciurria, ripresa perfetta. Liotti, esterno goleador

PORDENONE-REGGINA 2-2

Marcatori: 13' Liotti (R), 49' Diaw (P), 69' Ciurria (P), 90' Folorunsho (R)

PORDENONE -

Perisan 6 - Subisce due reti nel pomeriggio del Teghil, non si possono ovviamente attribuire responsabilità all'estremo difensore. Sul gol del pareggio viene tradito dalla deviazione decisiva di Bassoli.

Vogliacco 5 - Un secondo tempo in evidente crescita ma non basta, l'ex Juventus infatti non è perfetto in occasione del gol di Liotti che calcia indisturbato a rete per il momentaneo vantaggio ospite.

Barison 6,5 - Capitano che guida la retroguardia con ordine, sui palloni alti è una certezza anche contro avversari strutturati fisicamente come Lafferty e Denis. Non sbaglia nulla.

Bassoli 6 - Prestazione alquanto simile a quella del capitano, riesce a serrare le maglie agli avanti amaranto che non riescono mai a pungere centralmente. Mezzo voto in meno per la sfortunata deviazione sul gol di Folorunsho.

Falasco 6 - Gara senza infamia e senza lode la sua, soprattutto nel secondo tempo comincia a spingere maggiormente. Quando lo fa mette in difficoltà il direttore marcatore Rolando.

Magnino 5,5 - Poteva conquistare un voto più alto, ha avuto sulla testa in avvio di secondo tempo il pallone del possibile raddoppio. Guarna graziato, il centrocampista neroverde è il meno in palla del reparto di centrocampo. (Dal 68' Misuraca 6 - Battaglia in mezzo al campo).

Calò 6,5 - La grande crescita del Pordenone è anche merito dell'ex Juve Stabia, quando prende i mano la manovra infatti i neroverdi cambiano volto. Gioca tantissimi palloni in mezzo al campo, ottima prestazione.

Schiavone 6 - Il primo sacrificato da Attilio Tesser per dare maggior quantità al reparto avanzato, non sotto la sufficienza però la prestazione dell'ex Bari che non si è risparmiato. (Dal 46' Butic 6 - Il suo ingresso in campo coincide con la riscossa del Pordenone, la sua fisicità impegna la difesa avversaria).

Zammarini 5,5 - E' un centrocampista tutta corsa, fatica quando viene schierato nel primo tempo da trequartista alle spalle delle punte. Leggermente meglio da mezzala nella ripresa.

Diaw 6,5 - L'ex Cittadella è il vero punto di forza, un primo tempo in cui viene spesso incitato dai compagni. Quando cambia passo si nota, alla prima vera occasione porta a spasso Loiacono e Cionek per il momentaneo pareggio. Si conferma bomber.

Ciurria 7 - "Voglio arrivare in doppia cifra". Questo l'obiettivo dell'ex Spezia a fine gara, è lui il grimaldello che ha scardinato la difesa amaranto. Primo tempo sottotono, nella ripresa viene schierato da trequartista e la musica cambia. Ci mette lo zampino su tutte le azioni pericolose, con il mancino poi confeziona il grande gol che vale la momentanea rimonta. (Dal 86' Mallamo sv).

REGGINA

Guarna 6 - Stesso discorso per il collega del Pordenone, i tiri in porta non sono tantissimi nonostante il punteggio ed una gara comunque divertente. Due perle i gol avversari, imparabili.

Loiacono 5,5 - Un primo tempo in cui non ha problemi nel contenere le rare avanzate dei neroverdi, ripresa con una altra marcia degli avversari e concede il destro a Diaw nell'azione del primo gol dei padroni di casa. (Dal 83' Situm sv).

Cionek 6 - Consueta buona prestazione da parte del centrale amaranto, battaglia soprattutto sui palloni alti contro Diaw e compagni. Una sola disattenzione ma rimedia Delprato.

Delprato 6,5 - Da sorpresa a conferma, l'ex Livorno sembra aver ormai scalzato dal ruolo di titolare il più esperto Marco Rossi. Nulla da eccepire, ci mette una pezza sugli errori dei compagni.

Rolando 5 - La Reggina non riesce praticamente mai ad affondare lungo la corsia di destra, l'ex Carpi si vede soltanto per un cartellino giallo evitabile in avvio di secondo tempo.

Bianchi 5,5 - Ha l'occasione per affondare il Pordenone a fine primo tempo, il raddoppio poteva cambiare la storia della sfida. A tu per tu con Perisan manda a lato, meno in palle rispetto al solito. (Dal 58' Folorunsho 6,5 - Stavolta si rivela la mossa vincente di Toscano, dopo l'errore con l'Entella si riscatta con il pari di questo pomeriggio anche un po' fortunoso).

Crisetig 6 - Solita buona prestazione per il metronomo dei calabresi, spesso cercato dai compagni. Prova la conclusione da fuori, poco fortunato come contro il Cosenza.

Liotti 7 - Se gli attaccanti fanno grande fatica a segnare, ci pensa sempre l'ex Pisa. Conclusione perfetta con il mancino per il momentaneo vantaggio amaranto, terzo sigillo in cinque gare. (Dal 58' Di Chiara 6 - Buon impatto con la sfida il suo, sempre presente quando c'è da attaccare).

Bellomo 6,5 - L'ex Bari si rende protagonista di un'ottima prestazione, sempre nel vivo della manovra amaranto. Parte dal suo destro l'assist pennellato per la rete di Liotti. (Dal 77' Mastour sv).

Lafferty 6 - Si guadagna la sufficienza senza calciare in porta, gli manca infatti soltanto la zampata da centravanti per sbloccarsi. Tanto però il lavoro sporco contro due centrali sempre molto attenti.

Denis 5 - Ancora una prestazione sottotono per il Tanque, il gol rimane una chimera per l'argentino che oggi non riesce nemmeno a calciare in porta. Non riscatta l'errore del derby. (Dal 58' Vasic 5,5 - La partita più difficile per esordire in un campionato difficile come la B, sempre anticipato da Barison).