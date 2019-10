Pordenone, riconoscimento UEFA al progetto scuole Classe neroverde

Gli occhi della UEFA sulla Serie B italiana. Come comunicato dal club mediante nota ufficiale, al Pordenone è stato assegnato un riconoscimento internazionale per il progetto scuole “Classe Neroverde”, scelto dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC come modello italiano da presentare al workshop formativo Uefa Share, organizzato dall’UEFA, che si sta svolgendo in questi giorni al Centro Tecnico Federale di Coverciano. Come da nota, "l’evento, a cui per il Pordenone interverrà domani, è dedicato esclusivamente all’attività sportiva in ambito scolastico, settore per cui il Pordenone era stato premiato dalla Figc lo scorso marzo con il “Best Practice” nel programma nazionale “Il calcio e le ore di lezione”. Ora un ulteriore riconoscimento, di assoluto prestigio: un “certificato di qualità” di cui il club del presidente Mauro Lovisa va particolarmente orgoglioso. Le iniziative nelle scuole rappresentano, infatti, un cardine del piano di sviluppo, sportivo e sociale, del Pordenone. E coinvolge l’intera struttura societaria, in particolare il responsabile del Settore Giovanile Denis Fiorin; il responsabile di Scuola Calcio Elite, Settore femminile e progetti socio-educativi Alessandro Zuttion; il dottor Ennio Martin, esperto in psicologia dello Sport; il dottor Virginio Beacco, pedagogista; Alessia Favetta, referente organizzativa; tutto lo staff di istruttori e preparatori della Scuola Calcio.

“Classe Neroverde”, realizzato in collaborazione con dirigenti scolastici, insegnanti, istituzioni e partner del territorio, è un progetto avviato nel 2016 che prevede lo sviluppo di attività motorie dedicate, promozione di corretti stili di vita e della cultura sportiva, con la partecipazione in aula dei calciatori della Prima squadra, oltre che di tecnici delle giovanili. Nell’ultimo triennio ha interessato oltre 3 mila alunni delle scuole primarie e dell’infanzia del comune di Pordenone. Nella scorsa stagione, in particolare, sono stati coinvolti 10 istituti, 60 classi e 1.200 studenti".