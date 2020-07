Pordenone-Salernitana, sono 21 i convocati di Ventura: esplode il caso Billong

Seduta di rifinitura questa mattina per la Salernitana, ancora piuttosto abbattuta moralmente per la sconfitta interna con l'Empoli che ha maledettamente complicato i piani. Diramata la lista dei convocati, purtroppo con ben poche novità. Billong è ufficialmente fuori rosa per motivi disciplinari. Da considerarsi conclusa anche la stagione di Cerci e Lombardi, squalificati Lopez e Kiyine. Sta meglio ma non è al top Emanuele Cicerelli, rientra Curcio che sarà titolare della corsia di sinistra. Ecco l'elenco completo:

PORTIERI:Micai, Russo, Vannucchi;

DIFENSORI: Aya, Curcio, Galeotafiore, Heurtaux, Jaroszynski, Karo, Migliorini;

CENTROCAMPISTI: Akpa Akpro, Capezzi, Di Tacchio, Dziczek, Maistro;

ATTACCANTI Cicerelli, Djuric, Giannetti, Gondo, Iannone, Jallow.