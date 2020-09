Pordenone, Scuffet arriva o no? Prende quota il nome di Paleari del Cittadella

vedi letture

Da giorni il nome di Simone Scuffet risulta essere quello più caldo per il mercato in entrata del Pordenone. Ancora, però, non è arrivata alcuna ufficialità per il giocatore dell'Udinese che, ad oggi, rimane a disposizione di Luca Gotti.

Possibile, dunque, che il Pordenone abbia spostato le sue attenzioni su un altro portiere? Pare di sì, almeno secondo quanto riportato da TrivenetoGoal che parla di Alberto Paleari del Cittadella quale nome nuovo per i ramarri.